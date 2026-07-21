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Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ Джулиани: «Золотой век спорта при Трампе наступил. Американцы влюбились ЧМ, а мир снова влюбился в Америку – непреходящее наследие»

Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани Чемпионат мира проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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