США: Конгресс утвердил огромный военный бюджет на 2024 год

Конгресс США в четверг окончательно утвердил 886-миллиардный оборонный бюджет США на 2024 год, расширив международный аппарат электронной слежки, широко используемый американскими спецслужбами, но критикуемый организациями, защищающими права и свободы частных лиц, сообщает France Presse.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии