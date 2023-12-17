Таможня ФРГ может конфисковать рождественские посылки из России

В немецкой таможне заявили, что могут конфисковать рождественские посылки, которые поступают на территорию страны из Российской Федерации, в соответствии с регламентом № 833/2014, принятым Советом Европейского союза 31 июля 2014 года.
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