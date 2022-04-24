Сергей Панов – об Этторе Мессине: «Я бы посоветовал ему написать заявление об увольнении»

Президент и генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов поделился мнением о словах главного тренера «Милана» Этторе Мессины, что серия 1/4 финала плей-офф Евролиги с «Анадолу Эфесом» (1-1) закончена.

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