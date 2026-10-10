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«Не про роскошь и пафос»: что Ирина Пегова показывает в своём деревянном доме

Свой загородный дом Ирина Пегова показывает редко и почти никогда — целиком. Но то, что попадает в кадр, говорит за себя: два этажа, дерево, разноцветная плитка на кухне и сад за окном.

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