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В мотострелковом соединении ЮВО в Ростовской области прошла акция в поддержку мобилизованных военнослужащих «Мы вместе»

В мотострелковом соединении ЮВО в Ростовской области прошла акция в поддержку мобилизованных военнослужащих «Мы вместе»

В мероприятии приняли участие представители командования ЮВО, правительства Ростовской области, комитета по молодежной политике области, общественных и ветеранских организаций, Всероссийского волонтёрского движения «Мы вместе», а также общественные деятели.

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