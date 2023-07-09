О том, почему президент Турции Реджеп Эрдоган так тепло принял Владимира Зеленского, Царьграду объяснил эксперт Владимир Хомяков.
Удар ятаганом в спину: Турция метила в Москву, а попала в Киев
Комментарии
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Серж Южанин
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10 час.
S
Sobering
Турция и сам Эрдоган никому не нужны, а только России. Вот и крутится. Многие его считают таким мудрым..... Да, что-то есть. Но его мудрость ведёт к приращению России Анталийским (не Анатолийским) Федеральным округом России. И НИЧЕГО БОЛЕЕ,
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8 час.
АА
Алекс Архипов
Только картинками способны отвечать?
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4 час.
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