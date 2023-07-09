Удар ятаганом в спину: Турция метила в Москву, а попала в Киев

S

Sobering

Турция и сам Эрдоган никому не нужны, а только России. Вот и крутится. Многие его считают таким мудрым..... Да, что-то есть. Но его мудрость ведёт к приращению России Анталийским (не Анатолийским) Федеральным округом России. И НИЧЕГО БОЛЕЕ,