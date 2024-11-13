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Китай

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Секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины призвал углублять строительство китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си во вторник в Пекине провел встречу с делегацией во главе с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/, членом Секретариата ЦК КПВ, заведующим Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чаком.

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