Секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины призвал углублять строительство китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си во вторник в Пекине провел встречу с делегацией во главе с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/, членом Секретариата ЦК КПВ, заведующим Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чаком.