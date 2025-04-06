Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«До последней украинской почки»: стало известно, кто торгует органами на Украине

«До последней украинской почки»: стало известно, кто торгует органами на Украине

БлокнотРУ Еще в 2021 году на Украине был разработан и принят чудовищный закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека», развязавший руки черным трансплантологам и фактически их легализовав.

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