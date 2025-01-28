Россиянам раскрыли неожиданную пользу мандаринов

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам неожиданную пользу мандаринов.
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