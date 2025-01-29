Подобно объятиям любимого человека: эксперты назвали лучшее зимнее блюдо для успокоения

Согласно исследованию, проведённому агентством Walnut Unlimited, тарелка горячего супа оказывает на организм такое же успокаивающее воздействие, как объятия любимого человека или укутывание в тёплое одеяло.
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