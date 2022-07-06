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Глава Харьковской ВГА Ганчев: власти и жители освобожденных территорий области стремятся к тому, чтобы она вошла в состав России

Глава Харьковской ВГА Ганчев: власти и жители освобожденных территорий области стремятся к тому, чтобы она вошла в состав России

Власти и жители освобожденных территорий Харьковской области стремятся к тому, чтобы она присоединилась к Российской Федерации.

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