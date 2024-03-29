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США всегда были крайне лицемерны в выборе союзников — политолог

США всегда были крайне лицемерны в выборе союзников — политолог

РИАМО - 29 мар. США всегда исходили из личной выгоды и были крайне лицемерны в отношении выбора союзников и партнеров, которые часто, несмотря на позитивный имидж американского государства, являлись не оплотом демократических ценностей, а, наоборот, ярчайшей диктатурой.

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