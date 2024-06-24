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Царьград

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В двух челябинских скверах появились фортепиано

В двух челябинских скверах появились фортепиано

Рассказываем, где горожане смогут помузицировать под открытым небом.Любителей сыграть на фортепиано под открытым небом теперь ждут в сквере Студенческих отрядов по улице Тернопольской и в Саду камней на набережной реки Миасс.

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