Недавно на Западе началась целая истерика по поводу того, что российский военный космический аппарат «Космос-2612» якобы ведёт преследование финского спутника-шпиона ICEYE-X36, который работает в интересах ВСУ и помогает атаковать объекты на территории России.
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