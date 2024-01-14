AS: ПСЖ купил Муани и Дембеле с целью удержать Мбаппе в клубе

Стало известно, как «Пари Сен-Жермен» пытается удержать в команде нападающего Килиана Мбаппе. По информации AS, клуб в минувшее трансферное окно приобрёл вингера Усмана Дембеле и нападающего Рандаля Коло Муани, чтобы сохранить в команде Мбаппе.