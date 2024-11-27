Незнакомец с мобильного телефона сообщил диспетчеру 112 о лжеминировании школы в Петерурге. Какой именно — не уточнил.
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Незнакомец с мобильного телефона сообщил диспетчеру 112 о лжеминировании школы в Петерурге. Какой именно — не уточнил.