Директор школы Ирина Самотолкина возглавила Департамент молодёжной политики в Орловской области

Губернатор Орловской области озвучил кадровое решение. Сегодня, 15 апреля, на заседании правительства области стало известно, что Ирина Самотолкина возглавила Департамент молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области.
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