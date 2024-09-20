Индийский стартап Physics Wallah был оценен в рамках раунда финансирования в $2,8 млрд

Индийский стартап Physics Wallah был оценен в рамках раунда финансирования в $2,8 млрдИндийский стартап в сфере образовательных технологий Physics Wallah сообщил о привлечении $210 млн, которые будут направлены на расширение бизнеса, пишет CNBC .
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