Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование ситуации на Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил с коллегой из украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой дипломатические усилия, которые предпринимаются сторонами для остановки конфликта на Украине.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил с коллегой из украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой дипломатические усилия, которые предпринимаются сторонами для остановки конфликта на Украине.
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