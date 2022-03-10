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Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование ситуации на Украине

Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование ситуации на Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил с коллегой из украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой дипломатические усилия, которые предпринимаются сторонами для остановки конфликта на Украине.

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