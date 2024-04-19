Блокировка, знаки и парковки. Какие ограничения для электросамокатов предлагает ГИБДД

Одно из новых предложений ГИБДД – блокировать аккаунты нарушителей в приложении В ближайшем будущем в сервисах проката электросамокатов могут начать пожизненно блокировать аккаунты пользователей, которые нарушили ПДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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