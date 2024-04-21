Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Республиканка Грин назвала однопартийца Майка Джонсона предателем

Республиканка Грин назвала однопартийца Майка Джонсона предателем

Конгрессвумен от республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала спикера Палаты представителей США Майка Джонсона «предателем страны».

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