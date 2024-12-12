Абхазия укрепляет союз с Россией: приоритет нового руководства

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подтвердил приоритетность укрепления союзнических отношений с Россией в поздравлении Владимиру Путину по случаю Дня Конституции, выразив благодарность за поддержку и безопасность.
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