Геннадий Онищенко назвал дисфункцию кишечника главным симптомом холеры

Заболевание вызывает обезвоживание, что и приводит к смерти.Главным симптомом холеры считается дисфункция кишечника, которая приводит к обезвоживанию организма, отчего впоследствии и наступает летальный исход.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии