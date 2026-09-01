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Регионы России

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ШОС вводит единый статус партнёров для укрепления сотрудничества

ШОС вводит единый статус партнёров для укрепления сотрудничества

Главы государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение ввести единый статус партнёров для нынешних государств-наблюдателей и партнёров по диалогу.

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