Аким Алматы проголосовал на референдуме по АЭС

Аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в референдуме по строительству АЭС. Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой пришли на избирательный участок №388, который находится в школе-лицее №48, чтобы проголосовать на референдуме по строительству АЭС в Казахстане.