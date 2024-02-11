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Объём производства сельхозпродукции в России вырос в два раза — за 20 лет

Объём производства сельхозпродукции в России вырос в два раза — за 20 лет

Министр сельского хозяйства РФ, Дмитрий Патрушев, озвучил такие цифры в своем выступлении на пленарной сессии Международной выставки-форума «Россия»Он подчеркнул, что Россия на сегодняшний день является одним из ведущих мировых экспортеров зерновых и зернобобовых культур, подсолнечного и рапсового масел, а также занимает первое место по экспорту пшеницы.

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