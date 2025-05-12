В сети появилось обращение сотрудников Tesla к Илону Маску с требованием ег...

В сети появилось обращение сотрудников Tesla к Илону Маску с требованием его отставкиИменно компания Tesla обеспечила американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) основной частью его благосостояния, хотя он даже не является основателем этого производителя электромобилей.
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