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**В сети появилось обращение сотрудников Tesla к Илону Маску с требованием ег...

В сети появилось обращение сотрудников Tesla к Илону Маску с требованием его отставкиИменно компания Tesla обеспечила американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) основной частью его благосостояния, хотя он даже не является основателем этого производителя электромобилей.

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