Gazzetta dello Sport: владельцы «Интера» могут купить еще один клуб

Американский фонд Oaktree, владеющий «Интером», изучает возможность приобретения второго европейского клуба, который войдет в орбиту «нерадзурри», сообщает Gazzetta dello Sport.
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