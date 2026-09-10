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Gazzetta dello Sport: владельцы «Интера» могут купить еще один клуб

Американский фонд Oaktree, владеющий «Интером», изучает возможность приобретения второго европейского клуба, который войдет в орбиту «нерадзурри», сообщает Gazzetta dello Sport.

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