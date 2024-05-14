«Китайцы» отстают: какие бренды среди авто с пробегом чаще всего покупают в РФ

Эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали легковые машины с пробегом, представленные на платформе, и сообщили, какие страны-производители занимали наибольшую долю рынка РФ в первом квартале текущего года.
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