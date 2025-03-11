Экс-чиновника минсельхоза, устроившего ферму конопли, не стали выпускать из СИЗО

Бывший начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского не стали выпускать из СИЗО, несмотря на апелляцию адвокатов.
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