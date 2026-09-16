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В Твери пройдет литературный спор, где будет разгадана тайна поэзии Николая Гумилёва

В Твери пройдет литературный спор, где будет разгадана тайна поэзии Николая Гумилёва

Конквистадор в панцире железном: в Твери поспорят о личности Николая Гумилёва. Николай Гумилёв — фигура, чьё имя прочно закрепилось в школьных учебниках как «главного акмеиста» русской литературы.

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