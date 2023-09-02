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Хвича получит рейтинг 86 в FC 24 – на 12 пунктов больше, чем в FIFA 23

Хвича получит рейтинг 86 в FC 24 – на 12 пунктов больше, чем в FIFA 23

Инсайдеры показали карточку полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в EA Sports FC 24. Хвича в этом году получит общий рейтинг 86 – на 12 единиц больше, чем в прошлом сезоне.

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