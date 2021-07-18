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Как Юлий Цезарь подавил солдатский бунт всего одним словом

Как Юлий Цезарь подавил солдатский бунт всего одним словом

SPQR | Древний Рим и Древний Мир Как Юлий Цезарь подавил солдатский бунт всего одним словом Летом 47 г.

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Александр Романченко
"...Летом 47 г. до н.э. Гаю Юлию Цезарю исполнилось 53 года. Он провёл вдали от родины много лет, воюя то с галлами, то против своего бывшего друга и соправителя Гнея Помпея Магна. При этом ему приходилось воевать ещё и с разными местными правителями, пробующими на прочность пошатнувшееся из-за гражданской войны могущество Рима. Вот и сейчас он только что вернулся с войны против Фарнака II, сына великого Митридата VI, царя Понта, желавшего восстановить империю своих предков. ..."

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