Глава службы безопасности OpenAI покидает компанию после внутренней реорганизации

В OpenAI произошли изменения в руководстве направления безопасности. Как сообщает Wired, руководитель службы безопасности Йоханнес Хайдеке покидает компанию после внутренней реорганизации, объединившей команды, отвечающие за безопасность и исследования.
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