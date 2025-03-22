«Выглядит как компьютерная графика»: возвращение застрявших астронавтов породило сомнение

Теории заговора разгорелись в Сети, когда астронавты НАСА вернулись на Землю после 9 месяцев пребывания в космосе - скептики утверждают, что приводнение космической капсулы в окружении дельфинов "выглядит как компьютерная графика" .
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