Астраханские врачи достали гвоздь из желудка годовалого ребенка

Двухсантиметровый гвоздь, который, миновав пищевод и желудок, остановился в двенадцатиперстной кишке, обнаружили медики Областной детской клинической больницы имени Силищевой, когда к ним в экстренное отделение с острыми болями в животе поступила малышка.
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