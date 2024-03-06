Астраханские врачи достали гвоздь из желудка годовалого ребенка

Двухсантиметровый гвоздь, который, миновав пищевод и желудок, остановился в двенадцатиперстной кишке, обнаружили медики Областной детской клинической больницы имени Силищевой, когда к ним в экстренное отделение с острыми болями в животе поступила малышка.