После рождения 2 ребенка в мозге женщины активируется зона внимания и реакции

Ученые выяснили, как меняется мозг женщины после рождения второго ребенка, пишет Metro. Исследование проекта BeMother показало, что каждая беременность уникальным образом изменяет структуру и активность мозга женщины.
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