«Цифру» давай! Учителя увольняются из-за скотского к себе отношения

«СП» поговорила с уволенной преподавательницей русского языка и литературы Сергей Аксёнов Фото: Софья Сандурская/ТАСС, архив До 2030 года замещающая кадровая потребность в школьных учителях в России составит 40 тысяч человек.
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