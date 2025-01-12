Польша устала от войны на Украине и украинцев, — министр обороны

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в польском обществе есть усталость, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях.
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