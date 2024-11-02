"Мы, русские, не совсем довольны":

Дмитрий Бакланов Чушь не пиши. Твой столбик цифр - фуфло, я видел штук 15 таких, где всегда РСФСР в минусе и какая нибудь одна республика тоже, иногда - две. Но всегда разные. Для каждой республики своя сочинялась?

александр петров "Перед властями России пора ставить жёсткий вопрос по поводу соседства с мигрантами и так называемыми новыми гражданами России."!! А что, народ такой вопрос не ставил? Может кое кому от власти нужно слуховой аппарат в уши кувалдой забить?