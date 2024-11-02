Перед властями пора ставить жёсткий вопрос - Малофеев Перед властями России пора ставить жёсткий вопрос по поводу соседства с мигрантами и так называемыми новыми гражданами России.
"Мы, русские, не совсем довольны":
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Чушь не пиши. Твой столбик цифр - фуфло, я видел штук 15 таких, где всегда РСФСР в минусе и какая нибудь одна республика тоже, иногда - две. Но всегда разные. Для каждой республики своя сочинялась?
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4 час.
александр петров
"Перед властями России пора ставить жёсткий вопрос по поводу соседства с мигрантами и так называемыми новыми гражданами России."!! А что, народ такой вопрос не ставил? Может кое кому от власти нужно слуховой аппарат в уши кувалдой забить?
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3 час.
Олег Самойлов
Мне вот интересно, а гражданин Константин Малофеев КЕМ является? Вроде как не из дворников он вещает! Так ПОЧЕМУ бы ЕМУ сей вопрос НЕ поставить? А народ, я надеюсь, его поддержит!
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2 час.
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