Более 1,4 трлн рублей требуют взыскать судебные приставы с россиян

Объем долгов граждан России стремительно растет. За девять месяцев 2024 года в России было возбуждено 10,9 млн исполнительных производств о взыскании с граждан долгов по кредитам и займам на 1,44 трлн руб.
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