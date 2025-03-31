Два рязанских посёлка остались без воды 31 марта

Ограничение связано с необходимостью провести аварийно-восстановительные работы на водопроводе. Ресурса не будет до 17:00 в посёлке Храпово в домах №№ с1 по 59 (нечётная сторона) и с 2 по 66 (чётная сторона) и в посёлке Божатково в домах №№ с 1 по 195 (нечётная сторона) и с 2 по 194 (чётная сторона).
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