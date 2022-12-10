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Кайыржан, Шефер, Нурлан в расширенном составе молодежной сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

С 11 по 17 декабря в городе Аскер, Норвегия пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA, где сборная Казахстана поборется за выход в элиту с командами Дании, Норвегии, Франции, Венгрии и Словении.

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