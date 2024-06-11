Суд в Красноярске признал банкротом объявленного в розыск экс-депутата Гольдмана

Красноярский арбитражный суд удовлетворил требования иска о банкротстве к экс-депутату регионального законодательного собрания Роману Гольдману, находящемуся в международном розыске по делу о мошенничестве.
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