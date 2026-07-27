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Археологи подтвердили распространенность культа Юпитера Долихена в Грузии

Археологи подтвердили распространенность культа Юпитера Долихена в Грузии

Уникальная золотая вотивная табличка, обнаруженная при раскопках римского форта Апсарос в Грузии, стала первым прямым доказательством существования культа Юпитера Долихена среди римских военных в этом регионе.

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