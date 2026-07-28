Краснокнижных соколов-балобанов выпустили на природу в Алтайском крае

За уникальными птицами наблюдают эксперты Соколы-балобаны в Алтайском крае / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края В Первомайском районе Алтайского края, на территории Кислухинского заказника, состоялся выпуск трех особей сокола-балобана в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба правительства региона.
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