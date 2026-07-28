Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краснокнижных соколов-балобанов выпустили на природу в Алтайском крае

Краснокнижных соколов-балобанов выпустили на природу в Алтайском крае

За уникальными птицами наблюдают эксперты Соколы-балобаны в Алтайском крае / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края В Первомайском районе Алтайского края, на территории Кислухинского заказника, состоялся выпуск трех особей сокола-балобана в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии