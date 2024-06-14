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HarmonyOS занял вторую позицию на китайском рынке смартфонов, опережая iOS от Apple

HarmonyOS занял вторую позицию на китайском рынке смартфонов, опережая iOS от Apple

Сенсация на мировом рынке смартфонов: HarmonyOS сместила iOS со второго места в Китае. Исследование Counterpoint Research показало, что за год доля этой операционной системы выросла с 8% до 17%, в то время как доля iOS снизилась с 20% до 16%.

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