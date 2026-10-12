Власти России могут временно ввести мораторий на обнуление дизельного демпфера

Правительство России рассматривает возможность временно отказаться от обнуления демпферных выплат нефтяным компаниям при резком росте оптовых цен на дизельное топливо.
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