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Пронедра

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Власти России могут временно ввести мораторий на обнуление дизельного демпфера

Власти России могут временно ввести мораторий на обнуление дизельного демпфера

Правительство России рассматривает возможность временно отказаться от обнуления демпферных выплат нефтяным компаниям при резком росте оптовых цен на дизельное топливо.

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