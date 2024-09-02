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Священнослужитель объяснил значение поминовения усопших на 9 и 40 день

Священнослужитель объяснил значение поминовения усопших на 9 и 40 день

Ермолин также рассказал, почему на столе необходимо оставлять рюмку водки с хлебом.Священник Русской Православной Церкви Александр Ермолин рассказал, почему важно поминать усопших на девятый и сороковой день после их смерти.

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